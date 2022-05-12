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Томский государственный университет вошел в топ-100 по версии RUR

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Томский государственный университет (ТГУ) вошел в топ-100 лучших мировых вузов мира по версии рейтинга RUR World University Ranking. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Директор информационно-аналитического центра ТГУ Ирина Жолобова отметила, что ТГУ улучшил свои позиции, поднявшись со 103-го места. По ее словам, в числе прочего учреждение укрепило свою финансовую устойчивость.

«Эксперты RUR отмечают сильный преподавательский коллектив вуза (ТГУ) и системное внедрение новых технологий, включая онлайн-обучение», — говорится в сообщении.

Среди российских вузов в топ-100 рейтинга RUR также вошли Московский государственный университет (МГУ) им. Ломоносова (70-е место), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (96-е место) и Московский физико-технический институт (97-е место).

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