МИД России предупредил о военно-техническом ответе в случае вступления Финляндии в НАТО

Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил российский МИД.

«Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Москва неоднократно утверждала, что Финляндия вправе сама выбирать пути обеспечения своей нацбезопасности, однако в Хельсинки должны понимать уровень ответственности и последствия от ее вступления в Североатлантический альянс.

Кроме того, в МИДе заявили, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и российско-финского договора 1992 года.

Ранее, 12 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Финляндия и Швеция своим намерением подать заявки на членство в НАТО идут в тренде «раздутой кампании» и совершают серьезную ошибку. По его словам, членство этих стран в Североатлантическом альянсе ухудшит отношения с РФ.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в блок будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Первым делом ее рассмотрит совет, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах.