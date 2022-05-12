МИД Румынии вызвал посла РФ Кузьмина из-за статьи о НАТО

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин вызван в МИД Румынии из-за статьи о НАТО и самой Румынии. Об этом сообщило на своем сайте румынское внешнеполитическое ведомство.

Причиной стала публикация посольства РФ в Румынии материала под названием «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире». Вызвать посла России распорядился глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

«В среду, 11 мая 2022 года, состоялась встреча российского посла с госсекретарем по стратегическим вопросам Юлианом Фотой», — добавили в МИД Румынии.

Фота высказал недовольство «провокационными» высказываниями российской стороны о Румынии и альянса, к которому она принадлежит.

Российское посольство опубликовало статью, в которой говорилось о многочисленных провокациях и фейках Запада о событиях на Украине. В публикации были процитированы слова папы римского о «лае НАТО у дверей России».

«Возможно, я не исключаю, что лай НАТО прямо у дверей России убедил Кремль среагировать на этот лай не лучшим образом», — сказал понтифик.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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