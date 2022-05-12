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В ГИБДД напомнили правила движения в тоннелях

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Госавтоинспекция Сочи напомнила об основных правилах дорожной безопасности в тоннелях. Об этом говорится в четверг, 12 мая, в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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ГИБДД приводит статистику, согласно которой дорожно-транспортные происшествия в тоннельных переходах приводят к заторовой ситуации и характеризуются тяжкими последствиями.

«При проезде тоннеля необходимо строго следовать дорожным знакам и указателям, установленным на въезде и в самом подземном сооружении, следить за сигналами и разметкой. Обязательно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию», — говорится на сайте ведомства.

Особое внимание акцентируется на том, что в тоннелях из-за повышенной влажности уменьшается сцепление колес с асфальтом, поэтому вести машину нужно с особой осторожностью.

В сообщении подчеркивается, что независимо от времени суток и степени освещенности в тоннелях все механические средства обязаны перемещаться только с включенными фарами ближнего света.

Также отмечается, что при отсутствии экстренных случаев запрещаются любая остановка и стоянка автомобиля. При этом, если экстренный случай произошел, необходимо сразу выключить двигатель.

Кроме того, в России строго запрещены обгон при движении в тоннелях, а также разворот и движение задним ходом.

10 января сообщалось, что в России вводится уголовная ответственность для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Соответствующий указ 30 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Под агрессивным вождением понимается выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления неоднократно подвергнутым административному наказанию.

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