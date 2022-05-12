Упавший в реку подросток пропал в Хабаровском крае

Спасатели ведут поиски подростка 2006 года рождения, который упал в реку в Комсомольске-на-Амуре. Молодого человека унесло течением, когда он пытался помыть ботинки.

Инцидент произошел на горной реке Силинка 11 мая. По данным правоохранительных органов, мальчик гулял по парку с другими ребятами, запачкал обувь и подошел к берегу реки. Не удержавшись, подросток упал в воду.

Поиски затрудняются высоким уровнем воды и бурным течением, пишет ИА AmurMedia. За день спасатели обследовали порядка 6 км береговой линии с обеих сторон реки. Обследовать дно реки с помощью водолазного снаряжения не представляется возможным.

Сотрудники МЧС рекомендуют родителям провести беседы с детьми о собственной безопасности. В основном несчастные случаи на водоемах связаны с нарушением простых правил поведения.

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика во время рыбалки. Ребенок пошел к водоему без разрешения родителей и утонул.