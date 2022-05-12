Bloomberg: 20 европейских покупателей российского газа перешли на оплату в рублях

Счета в Газпромбанке для покупки российского газа открыли уже 20 европейских компаний. Об этом в среду, 12 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Помимо этого сейчас еще 14 компаний сделали запрос на предоставление необходимых данных для дальнейшего открытия счетов в Газпромбанке.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции сообщил, что Германия, крупнейший импортер российского газа, уже оплатила поставки российского газа в рублях.

Он уточнил, что в настоящее время нет пояснений, нарушают ли рублевые платежи санкции. При этом ранее правительство ФРГ заверяло, что продолжает платить в евро. В то же время экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что введение эмбарго на российский газ приведет Германию к тяжелым временам. По ее словам, так считают немецкий Центральный банк и руководители крупных предприятий.

29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство ключевых партнеров РФ уже дали согласие на переход на предложенную Москвой схему оплаты за российский газ. Он отметил, что для них не имеет значения, какой валютой страны будут расплачиваться за голубое топливо из РФ.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта он подписал соответствующий указ, согласно которому покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Москва не собирается поставлять голубое топливо бесплатно, если европейские страны откажется платить в российской валюте.

Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия наряду еще с девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам. По его словам, другие страны предпочитают об этом не распространяться.