Семья с трехлетним ребенком отравилась газом в Рязани

В Рязани госпитализировали семью из трех человек после отравления угарным газом. Инцидент произошел в доме на улице Октябрьской.

Среди пострадавших — трехлетний ребенок, а также его родители: 31-летний мужчина и 29-летняя женщина. Малыша в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в отделение пульмонологии, мать от госпитализации отказалась, отца отпустили домой.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, пишет РИА «7 новостей».

5 мая сообщалось, что в Николаевском районе Волгоградской области угарным газом отравилась семья с двумя детьми: мужчина с женщиной и двое их восьмилетних детей. Они госпитализированы. По предварительным данным, причиной утечки газа могла стать неисправность газовой колонки.