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В Самарской области сообщили о срыве строительства канатных дорог из-за санкций

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Руководитель департамента туризма Самарской области Артур Абдрашитов сообщил, что из-за антироссийских санкций в регионе возникли трудности со строительством канатных дорог. Об этом он заявил в интервью порталу 63.RU, опубликованном 12 мая.

«Мы получили заявки на строительство канатной дороги до Рождествено, но сейчас процесс серьезно застопорился. Дело в том, что, скажу честно, собрать канатную дорогу полностью в России невозможно, часть комплектующих — иностранные, а в нынешней ситуации это сделает проект серьезно дороже», — посетовал чиновник.

Он отметил, что судьба проектов сейчас находится под вопросом, решение по ним будет принято ближе к осени. Это связано с тем, что инвесторы пересчитывают бизнес-планы.

Вместе с тем, как отмечает НИА «Самара», канатные дороги уже нанесли на новый утвержденный генплан города.

Масштабные санкции против России были введены после того, как Москва в феврале начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Ограничения введены против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.

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