Политолог прокомментировал разрешение сейма Латвии снести памятник Освободителям

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в четверг, 12 мая, в беседе с «Известиями» прокомментировал разрешение сейма Латвии о сносе памятника Освободителям Риги.

По мнению специалиста, латвийское общество, в котором и так много проблем, продолжает «расковыривать» болезненные точки, связанные с исторической памятью, таким образом уверенно следуя к уничтожению собственного государства. При этом Мартынов выразил мнение, что страны Прибалтики не принимают самостоятельных решений.

«Они привыкли получать сахарок из Брюсселя, это рефлекс «собак Павлова»: сделал что-то русофобское — получил сахарок. Наверное, что-то дадут им, но сахарные программы сейчас сильно сокращены», — подчеркнул эксперт.

По мнению Мартынова, «русофобия сейчас должна стать дорогим занятием».



«Выступая как русофоб, следует понимать, что все будет по дорогой цене — и товары, и транзиты», — заключил он.

Ранее, 12 мая, сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился под охраной данного соглашения.

Как указали в сейме, Россия якобы проводит политику, которой укрепляет ассоциацию между собой и СССР, а символика Советской армии «прямо и недвусмысленно связана» с российской спецоперацией по защите Донбасса.

При этом отмечается, что, несмотря на отказ охранять советские памятники, Латвия продолжит выполнять свои международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.

Действие статьи соглашения приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока РФ не изменит политику в отношении Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, назвала правительство страны «вурдалаками».

Очередные прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги, разгорелись в преддверии Дня Победы. 8 мая парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины.

9 Мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение общественности.

В ответ на действия властей сотни жителей Риги снова принесли цветы к монументу, буквально покрыв ими пространство у подножия памятника. 11 мая сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу Освободителям.