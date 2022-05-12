На ПМЭФ-2022 состоится дискуссия на тему торговли углеродными единицами

В рамках деловой программы юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума состоится экспертная дискуссия «Международная торговля углеродными единицами: российский потенциал». Заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко выступит модератором дискуссии. Форум пройдет 15-18 июня 2022 года в КВЦ «Экспофорум».

Задачи по адаптации экономики к изменениям климата и снижению негативного воздействия на окружающую среду остаются актуальными. Декарбонизация – объективная реальность для компаний, продиктованная как изменением баланса спроса и предложения на целом ряде рынков, так и вводимыми международными ограничениями. Одним из механизмов стимулирования бизнеса к сокращению выбросов парниковых газов и внедрению низкоуглеродных технологий является система торговли углеродными квотами. Параллельно получили развитие добровольные рынки углеродных единиц как способ монетизировать реализуемые ответственными компаниями климатические проекты.

«Текущая геополитическая ситуация не отменяет тех глобальных трендов, которые образовались в мире за последние 30 лет, начиная с Саммита Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро. Более того, необходимость решения проблематики изменения климата приобрела ещё большую актуальность. Ещё больше увеличилась значимость нашей страны в благополучной климатической повестке мира.

Разработка единых правил по созданию, оценке и торговле углеродными единицами и углеродными квотами станет одним из важнейших механизмов настоящего энергоперехода, важным вкладом в экологию и сохранение природы России.

С этого года мы начинаем развивать рынок углеродных единиц в Российской Федерации, учитывая общемировой тренд, создаем лучшие практики для всех стран ЕАЭС. Планируем представить первые результаты в рамках 27-ой Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Египте в ноябре этого года», — отметила заместитель председателя правления «Газпромбанк» Елена Борисенко.

В рамках встречи эксперты обсудят, какова специфика архитектуры формирующегося национального рынка углеродных единиц, каков существующий опыт участников добровольных рынков углеродных единиц, какой потенциальный объем рынка в рамках Сахалинского эксперимента и экономического эффекта для инвесторов, каковы перспективы масштабирования региональных углеродных экспериментов, а также каковы возможности по интеграции национального рынка углеродных единиц в инфраструктуру рынков евроазиатского региона.