Касимовское шоссе в Рязани расширят на одну полосу

В Рязани реконструируют Касимовское шоссе. Планируется расширить проезжую часть на одну полосу. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Сорокина на заседании областной думы.

Это один из двух крупных проектов в сфере дорожного хозяйства, который реализуют в 2023 году. Второй — это ремонт дорожного покрытия на улице Советской Армии, пишет 62INFO.ru.

В начале апреля в Рязани начался ямочный ремонт дорог. За одну неделю удалось отремонтировать 22 участка улиц. Общая площадь ликвидированных выбоин составила 270 кв. м.