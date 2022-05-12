Глава Минэкономики ФРГ Хабек: дочерние компании Gazprom Germania не получают газ из России
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- Глава Минэкономики ФРГ Хабек: дочерние компании Gazprom Germania не получают газ из России
Дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России. Об этом в четверг, 12 мая, заявил министр экономики Роберт Хабек, выступая в бундестаге.
По его словам, Берлин подготовился к объявленным Москвой санкциям, затронувшим энергетический сектор. Он отметил, что у рынка есть возможность компенсировать нехватку российского газа.
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