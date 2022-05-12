Сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги

Парламент Латвии (сейм) разрешил снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает издание Delfi.

Сейм проголосовал за законопроект, который прекращает действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. За высказались 68 депутатов сейма, против были 20.

Таким образом, юридическое препятствие для сноса устранено, отмечает издание.

Очередные прения в Латвии из-за памятника советским воинам, погибшим при освобождении Риги, разгорелись в преддверии Дня Победы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение парламента Латвии, разрешившего снос монумента Освободителям Риги. «Вурдалаки», написала дипломат в Telegram.

8 мая Парк Победы в Риге по всему периметру обнесли полицейским металлическим забором желтого цвета с флагами Латвии и Украины. Полиция отметила, что запрета на возложение цветов к мемориалу нет, но призвала воздержаться.

9 Мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение латвийцев.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.