Около 24 тыс. саженцев сосны высадят в Псковской области

В Псковской области планируют высадить 24 тыс. молодых сосен. Высадка пройдет в рамках проекта «Зеленая область».

Первые 10 тыс. деревьев посадят вблизи деревни Крюково в Псковском районе. Акция пройдет при поддержке межрегионального экологического движения «ЭКА», пишет «Псковская лента новостей». Волонтеры, которым необходимо пройти предварительную запись, будут обеспечены всем необходимым для выполнения работ.

Еще одна акция состоится около поселка Идрица. Добровольцы посадят порядка 14 тыс. молодых деревьев.

Проект «Зеленая область» проводится по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. В 2021 году в регионе высадили свыше 80 тыс. растений.

Ранее сообщалось, что в Московской области проводится акция «Зеленый обмен». Жители региона могут обменивать старые покрышки на саженцы и цветы.