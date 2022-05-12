Больше 50 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области

За минувшую неделю 126 человек обратились к медикам с укусами клещей в Псковской области. В числе пострадавших 51 ребенок.

Сначала сезона в регионе зарегистрировано 242 случая присасывания клещей. По последним данным, число обращений к медикам на 75,2% ниже среднего многолетнего показателя, а число пострадавших детей снизилось на 47,3%. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года общее число пострадавших меньше на 6,9%, при этом число укушенных детей выше на 80%. Первый случай присасывания клеща зарегистрирован 31 марта.

Вакцинацию и ревакцинацию против клещевого энцефалита прошли почти 1,7 тыс. человек.