Bloomberg: 20 европейских покупателей российского газа перешли на оплату в рублях

Число европейских компаний, открывших счета в АО «Газпромбанк» для оплаты поставок российского газа в рублях, достигло 20. Об этом в четверг, 12 мая, сообщило агентство Bloomberg.

О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

Как отмечает источник агентства, еще 14 компаний запросили перечень документов, необходимых для открытия таких счетов, пишет Pravda.Ru.

Как уточняется, в настоящее время число клиентов, заплативших в рублях, остается на уровне четырех, как и в конце апреля. Платежи от других покупателей должны быть произведены позже в этом месяце. По данным источника, новая схема предполагает, что сделка фактически завершается после перевода покупателем иностранной валюты в Газпромбанк, поскольку последующая конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия ЦБ, находящегося под санкциями Евросоюза, пишет Life.ru.

Как пишет в этот же день НСН, в Турции заявили, что Европа оказалась «расколотой надвое» из-за требования России об оплате поставок энергоносителей в рублях. Экономист Эрдал Карагель отмечает, что страны Евросоюза в разной мере зависят от российского газа и не приняли окончательного решения по вопросу покупки топлива.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции сообщил, что Германия, крупнейший импортер российского газа, уже оплатила поставки российского газа в рублях.

Он уточнил, в настоящее время нет пояснений, нарушают ли рублевые платежи санкции. При этом ранее правительство ФРГ заверяло, что продолжает платить в евро. В то же время экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что введение эмбарго на российский газ приведет Германию к тяжелым временам. По ее словам, так считают немецкий Центральный банк и руководители крупных предприятий.

29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство ключевых партнеров РФ уже дали согласие на переход на предложенную Москвой схему оплаты за российский газ, напоминает телеканал «Звезда». Он отметил, что для них не имеет значения, какой валютой страны будут расплачиваться за голубое топливо из РФ.

27 апреля Bloomberg писало, что не менее 10 европейских компаний-покупателей российского природного газа уже открыли счета для оплаты топлива в рублях.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта он подписал соответствующий указ, согласно которому покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что Москва не собирается поставлять голубое топливо бесплатно, если европейские страны откажется платить в российской валюте, пишет сайт kp.ru.

Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия наряду еще с девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам. По его словам, другие страны предпочитают об этом не распространяться, пишет RT.

Политик отметил, что Еврокомиссия до сих пор не дала четкого ответа, нарушают ли платежи в рублях антироссийские санкции, пишет сайт aif.ru.