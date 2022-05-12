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Путин сообщил о продолжении работы ЦБ по снижению ключевой ставки

Путин: Банк России продолжает работу по снижению ключевой ставки
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Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом, ключевая ставка уже была понижена. Об этом заявил в четверг, 12 мая, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики, на повышение доступности кредитов в целом. Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%», — сказал глава государства.

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Ранее, 11 мая, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков.

29 апреля, сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), с 17% до 14% годовых. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

Указывалось, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 10 июня.

В конце февраля ЦБ на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых.

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