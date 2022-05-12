Путин сообщил о продолжении работы ЦБ по снижению ключевой ставки

Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом, ключевая ставка уже была понижена. Об этом заявил в четверг, 12 мая, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики, на повышение доступности кредитов в целом. Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%», — сказал глава государства.

Ранее, 11 мая, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков.

29 апреля, сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), с 17% до 14% годовых. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

Указывалось, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году. Следующее заседание совета директоров Банка России по уровню ключевой ставки запланировано на 10 июня.

В конце февраля ЦБ на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых.