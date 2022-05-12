Вице-мэр Уяра в Красноярском крае задержан по делу о массовых пожарах. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ (СК РФ).

«В рамках расследования уголовного дела о халатности задержан 28-летний заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности города Уяра Красноярского края», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в городе располагалась несанкционированная свалка с твердыми бытовыми отходами. В полномочия заместителя мэра входили обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством территории, однако он проигнорировал информационное письмо о необходимости устранения нарушений требований пожарной безопасности в части уборки мест распространения сухостоя и скопления мусора. Также он не принял мер по ликвидации несанкционированной свалки. В итоге она загорелась 7 мая, и огонь распространился.

«По имеющимся данным в результате пожара уничтожено 233 жилых дома», — уточнили в ведомстве.

Следователи продолжают расследование уголовных дел по фактам массовых пожаров в ряде городов и районов края, в результате которых уничтожено более 800 строений и погибли восемь человек.

По данным минздрава края на 11 мая, всего пострадали 20 человек, на стационарном лечении остаются четверо.

Возбуждены дела по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), причинения смерти по неосторожности (четыре эпизода, ч. 1, ч. 3 ст. 109 УК РФ), оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

11 мая пресс-служба регионального СК РФ сообщила о задержании трех человек, имеющих отношение к гибели людей в результате массовых пожаров. Так, задержаны мастер участка Казачинского РЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» (отправлен под домашний арест), начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго»; начальник района электрических сетей производственного отделения «Восточные электрические сети».

Крупные пожары были зарегистрированы в населенных пунктах Красноярского края 7 мая. Борьбу с огнем осложняли погодные условия. К вечеру того же дня обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. В регионе развернуты пункты временного размещения людей. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.