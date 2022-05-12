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МИД РФ заявил протест временному поверенному Нидерландов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Временный поверенный Нидерландов Мартейн Элгерсма вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему заявлен протест. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в четверг, 12 мая.

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«Был выражен решительный протест в связи с осуществлением незаконной коммерческой деятельности на территории Генерального консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в ведомстве, Элгерсме было указано на недопустимость использования консульских помещений в целях, не совместимых с выполнением консульских функций, а также заявлено о необходимости принятия исчерпывающих мер для недопущения нарушений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Ранее, 11 мая, в МИД РФ был вызван посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский. До этого Москва выразила решительный протест польским властям в связи в нападением на посла России в Варшаве 9 мая. В заявлении МИД РФ потребовал от Варшавы организовать проведение церемонии возложения памятного венка для российского посла, которому помешали неонацисты, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.

6 мая сообщалось, что послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт был выражен протест МИД РФ в связи с принятием Лондоном санкций в отношении ряда российских журналистов.

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