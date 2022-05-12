Последний звонок в Подмосковье прозвучит 23 мая

В школах Московской области последние звонки для выпускников прозвучат 23 мая. Об этом в четверг, 12 мая, сообщается на сайте правительства региона.

«Последний звонок прозвенит для выпускников 23 мая, а последний учебный день в школах Подмосковья — 27 мая», — приводит РИАМО слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.

Тогда же в школах пройдут торжественные линейки, пишет сайт kp.ru.

Она пояснила, что формат обучения в последнюю неделю учебного года определяет само учебное заведение, пишет агентство городских новостей «Москва». Информацию можно уточнить у классного руководителя, пишет REGNUM.

Каклюгина напомнила, что практически сразу после праздничных мероприятий для выпускников 11-х классов начинается период экзаменов.

«ЕГЭ по географии, литературе и химии пройдет уже 26 мая», — цитирует Каклюгину интернет-издание «Подмосковье сегодня».

11 мая губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье около 1 млн учеников и 1,2 тыс. школ. Порядка 360 учебных заведений должно пройти капитальный ремонт по президентской программе. Воробьев подчеркнул, что каждый год в Подмосковье строят порядка 25–30 школ, отмечает телеканал «360».

В конце апреля депутат Госдумы Василий Власов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова предложение ввести двухразовое бесплатное питание для учащихся 1–4-х классов при продолжительности учебного процесса более трех часов.

Он отметил, что в начальных классах у детей в течение дня может быть до пяти занятий, а совокупное время пребывания детей в школе может составлять до пяти часов, пишет RT. По мнению депутата, в таких условиях однократное горячее питание малолетних учеников является недостаточным.