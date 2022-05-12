Потепление до +27 градусов прогнозируют в Омске

Синоптики прогнозируют постепенное потепление к началу следующей недели в Омске. Температура повысится до +27 градусов.

Согласно прогнозам, 13 мая воздух будет прогреваться до +11…+24 градусов. 14 мая ожидается потепление до +23 градусов. В воскресенье, 15 мая, столбики термометров покажут до +22 градусов.

16 мая температура воздуха повысится до +26 градусов, а 17 мая — до +27 градусов. При этом синоптики прогнозируют дождь, а ветер усилится до 16 м/с. Об этом пишет ИА «Город55».

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области до вечера 12 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы.