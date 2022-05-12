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Шлеменко и Исмаилов подписали контракт на поединок в рамках турнира RCC 12

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спортсмены Александр Шлеменко, Магомедом Исмаилов, а также исполнительный директор лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко 12 мая подписали трехсторонний контракт на поединок между бойцами.

Подписание состоялось в МИЦ «Известия».

Поединок станет главным событием турнира RCC 12 и состоится в августе в Екатеринбурге.

На пресс-конференции Шлеменко заявил, что его «раздражает» то, как работает его оппонент. Исмаилов в свою очередь выразил готовность «расслабить» соперника на предстоящем поединке.

«Это будет яркое противостояние. К этому бою я мотивирован быть в лучшем своем состоянии», — подчеркнул боец.

Николай Клименко в свою очередь уточнил, что поединок состоится в период с 20 по 27 августа, точная дата будет утверждена позднее.

26 февраля Исмаилов победил в боксерском поединке нигерийца Оланреваджу Дуродолу на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Последний поединок Шлеменко состоялся октябре прошлого года, тогда он одержал победу над бойцом Артуром Гусейновым.

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