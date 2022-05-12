В раде заявили об официальной ликвидации фракции ОПЗЖ

Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) официально ликвидирована. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Решение о ликвидации партии последовало после того, как 3 мая рада приняла закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» в стране.

14 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность ОПЗЖ в парламенте. За несколько дней до этого, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера партии Виктора Медведчука. В его отношении на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.

Зеленский предлагал России обменять политика на пленных украинских военных. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял в ответ, что в Кремле не обсуждают этот вопрос. По словам представителя Кремля, Медведчук не является гражданином РФ, и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.