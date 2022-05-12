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Песков указал на запрет отношений между РФ и дочерними компаниями «Газпрома»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 12 мая, на брифинге заявил, что с бывшими и нынешними дочерними компаниями «Газпрома», в отношении которых Россия ввела санкции, у РФ «не будет взаимоотношений, они запрещены». Он пояснил, что санкции со стороны РФ не усложнят отношения, а вовсе заблокируют.

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«Эти компании больше не могут участвовать в процессе, в процессе будут участвовать другие компании, по всей видимости. Но за деталями нужно обращаться в «Газпром», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

С 1 апреля «Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex и другими.

11 мая появилось постановление, которое информирует об утверждении российским правительством перечня из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных западных санкций. Он подчеркнул, что страна будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Кроме того, Лавров отметил, что у РФ есть достаточно покупателей энергоресурсов, с которыми будет продолжаться работа.

С 24 февраля, после начала спецоперации по защите Донбасса, ЕС и США приняли несколько пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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