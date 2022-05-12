Суперфинал конкурса «Лидеры России» состоится 26–29 мая

Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», состоится 26–29 мая 2022 года в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 12 мая.

В мероприятии будут участвовать 300 управленцев, победивших в семи треках конкурса и вышедших в суперфинал. Там их ждут интенсивный нетворкинг и деловые игры, где они пройдут комплексную оценку своих деловых и личностных качеств, выполняя индивидуальные задания и работая в группах.

26 мая для всех участников будет организован день развития (образовательные лекции, мастер-классы, встречи с представителями компаний-партнеров конкурса), а 27 и 28 мая состоятся оценочные дни. Конкурсантам предстоит выполнить управленческие задачи, подготовленные профессиональными экспертами. 29 мая будут объявлены итоги суперфинала и названы имена победителей конкурса.

Все участники суперфинала получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители — возможность поработать с ведущими управленцами страны. Речь идет о председателе и вице-премьерах российского правительства, председателем Совета Федерации, руководителем и замглавы администрации президента, федеральными министрами, губернаторами, а также ректорами вузов, руководителями крупных компаний и общественных организаций.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что формат конкурса в этот раз было решено изменить.