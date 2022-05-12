Песков указал на желание России избежать столкновения с НАТО

Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, заявил 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что потенциальный конфликт Москвы и альянса может вылиться в ядерную войну.

Россия неоднократно делала заявления, и НАТО, и, что самое главное, — в Вашингтоне на высшем уровне. Это то, чего хотели бы избежать все, подчеркнул Песков.

«Но мы прежде всего исходим из заявлений, которые делал президент начиная с 24 февраля о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стране, которая попытается влезть на Украину, в СВО, которую проводят на Украине ВС РФ. Эти заявления президента хорошо известны, и мы прежде всего исходим из них», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Согласно заявлению в тот же день заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, потенциальный конфликт НАТО и России может перерасти в ядерную войну. По его словам, вероятность возможного столкновения альянса с Россией увеличивает накачивание Украины оружием.

Накануне американский эксперт отметил, что события на Украине могут привести к крупномасштабному конфликту из-за действий США. По его словам, события на Украине развиваются не по тому сценарию, который изначально прогнозировали западные эксперты, что совсем невыгодно США. И для реализации целей «спасательным кругом» может выступить Польша, которая способна ввести свой контингент на Украину.

Тогда же российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ от многополярного мира серьезно увеличивает риск противостояний с использованием ядерного оружия. По его словам, в ближайшее время следует ждать новых геополитических потрясений, завязанных на жесткой конкуренции и «подогреваемых идеологическими разногласиями».

Месяцем ранее Песков заявил, что Кремль убежден в агрессивном, а не оборонительном характере Североатлантического альянса. По его словам, любое расширение деятельности НАТО, его влияния не несут дополнительной безопасности и стабильности.