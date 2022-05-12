ФСБ предотвратила в Курске готовившийся с участием Украины теракт

В Курской области задержали местного жителя, готовившего теракт совместно со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом 12 мая заявили в центре общественных связей ФСБ.

«Задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей с целями дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции», — говорится в релизе.

Отмечается, что ФСБ провела операцию совместно с МВД. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

Дома у задержанного обнаружены два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и нацистская литература.

На опубликованном ФСБ видео мужчина рассказал, что по указанию украинских спецслужб должен был наблюдать за воинскими частями и перемещением военной техники в Курской области. Также, по словам задержанного, ему поступило указание произвести серию взрывов для дестабилизации обстановки и нагнетания паники среди населения.

Сотрудник СБУ пообещал мужчине «обеспечить коридор через границу» для перехода на территорию Украины после терактов.

Накануне в Калининграде задержали сторонника запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор». По данным ФСБ, он готовил теракт в отношении российских военнослужащих к Дню Победы.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что в Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. По информации Минобороны РФ, военные обнаружили в квартире в Херсоне лабораторию по изготовлению взрывчатки. Кроме того, найдены документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.

До этого, 26 апреля, стало известно, что учащийся колледжа в Тверской области, сторонник украинской неонацистской организации «МКУ» планировал устроить теракт 9 мая. Уточнялось, что осуществить его планировалось на объекте транспортной инфраструктуры.