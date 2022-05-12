Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Мужчина и женщина погибли в результате ДТП с грузовиком в Нижегородской области. По факту аварии проводится проверка.

По данным регионального управления полиции, ДТП произошло 12 мая на трассе Москва — Уфа. 50-летний водитель фуры MAN не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с машиной ВАЗ-2112. 45-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые находились в легковушке, скончались на месте. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства столкновения.

11 мая в городе Выкса водитель автомобиля Lada Priora 2003 года рождения сбил четырех детей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Травмы получили девочка 2007 года рождения, а также две девочки и мальчик 2013 года рождения. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.