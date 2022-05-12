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Флаг ЛНР развернули в центре Луганска под песню Майданова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Во время празднования дня Луганской Народной Республики (ЛНР) в Луганске развернули флаг республики. Это произошло во время исполнения Денисом Майдановым песни «Я поднимаю свой флаг».

На месте событий побывал корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков.

На праздничном концерте также выступили Зара, Родион Газманов, Ольга Кормухина и другие артисты, приехавшие, чтобы поддержать местных жителей.

Ранее в этот день сообщалось, что заслуженный артист России Михаил Шуфутинский вместе с писателем Олегом Роем и солистами православного хора «Пересвет» провел 11 мая творческую встречу с ранеными участниками спецоперации по защите Донбасса. Военнослужащие сейчас проходят лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко в Москве.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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