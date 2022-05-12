Новосибирск расчистят от рекламного «мусора»

В 2021 году 20% рекламного «мусора» убрали с улиц Новосибирска. В первую очередь ликвидируют незаконные щиты и лайт-боксы.

По данным управления художественного облика города, всего в Новосибирске почти 1,3 тыс. рекламных конструкций. Еще 152 конструкции установлены незаконно, пишет VN.ru. В 2022 году работа по расчистке знаковых улиц и площадей продолжится.

Щиты начали убирать с гостевых маршрутов молодежного чемпионата мира по хоккею. По словам руководителя управления художественного облика города Олега Хорошунова, хоть первенство перенесли в Канаду, от рекламы освобождают проспект Маркса и площадь Лыщинского. Кроме того, около 60% рекламы ушло с Вокзальной магистрали. В дальнейшем будет сокращаться количество рекламных конструкций на тротуарах. В администрации отмечают, что конструкции сити-формата мешают движению пешеходов и уборке, а также создают риск аварий с самокатами.

Кроме того, рекламные конструкции будут ликвидированы на кольце площади Калинина. Там планируется установка стелы «Город трудовой доблести».