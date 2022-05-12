Подписание контракта на поединок Шлеменко VS Исмаилов. Трансляция
12 мая в МИЦ «Известия» проходит официальное подписание трехстороннего контракта на поединок между спортсменами Александром Шлеменко, Магомедом Исмаиловым и исполнительным директором лиги смешанных единоборств RCC Николаем Клименко.
В мероприятии участвуют:
- Александр Шлеменко, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
- Магомед Исмаилов, российский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
- Николай Клименко, исполнительный директор лиги RCC;
- Владимир Хрюнов, представитель телеканала РЕН ТВ.
Поединок станет главным событием турнира RCC 12 и состоится в августе в Екатеринбурге.