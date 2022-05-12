Siemens прекращает производственную деятельность в России из-за событий на Украине

Германский концерн Siemens заявил об уходе с российского рынка из-за событий на Украине.

«Компания [Siemens] начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности и всей промышленной деятельности [в России]», — говорится в обнародованном 12 мая пресс-релизе компании.

Подчеркивается, что Siemens «была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3 тыс. своих сотрудников в стране».

До этого, 1 марта, журнал Der Spiegel сообщил, что концерн Siemens прекратил международные поставки оборудования и работу по новым проектам в России.

О приостановке работы в России ранее уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi и BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Ряд брендов принял решение приостановить работу в РФ на фоне санкций, разрыва логистических цепочек из-за санкций, вводимых Западом в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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