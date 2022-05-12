Сидевший за взятку бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев вышел из колонии по УДО

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев 12 мая покинул колонию №1 в Тверской области в рамках условно-досрочного освобождения.

Корреспондент «Известий» запечатлел, как экс-министр уезжает из колонии на своем авто.

Московский районный суд Твери 29 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра. Срок подачи апелляций истек 11 мая. Как отмечали в суде, ни ФСИН, ни прокуратура решение об УДО обжаловать не стали, так как все инстанции пришли к выводу, что цель наказания была достигнута.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. По данным суда, он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Улюкаев вину не признал.