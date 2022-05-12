Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 в Харьковской области и склад боеприпасов ВСУ
Мир
Путин поздравил Фердинанда Маркоса с победой на выборах президента Филиппин
Мир
Российские ПВО сбили в районе острова Змеиный украинский «Байрактар-ТБ2»
Армия
Шуфутинский навестил в госпитале участников спецоперации РФ
Общество
Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты юга РФ
Общество
В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
В ЛНР заявили о гибели 25 жителей в результате атак ВСУ за 12 недель
Экономика
Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году
Экономика
Финская компания Fortum объявила об уходе из России
Экономика
Первый зампред ЦБ Алексеев покинет пост 1 июня
Мир
Премьер и президент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Ледоход на реке Лене ожидается в Якутске с 16 по 18 мая

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активная фаза ледохода на реке Лене проходит в Ленском районе Якутии. Вскрытие льда в районе Якутска ожидается с 16 по 18 мая.

На данный момент нижняя кромка ледохода отмечается в районе населенного пункта Батамай, верхняя — в 35 км выше города Ленск. Уровень воды в реке составляет 808 см, пишет ИА SakhaNews. Критической считается отметка 1410 см.

За минувшие сутки ледоход продвинулся на 65 км. За ситуацией следят четыре группы регионального управления МЧС, в состав которых входят 44 человека и 14 единиц техники.

На реке Нюе протяженность ледохода составляет 142 км, за сутки он продвинулся на 162 км. На реке Олёкме за сутки наблюдались незначительные колебания уровня воды, суточный подъем составил 10–30 см. До 14 мая ожидается вскрытие реки на участке Джикимда — Куду-Кюель.

Повышение уровня воды наблюдается на всем протяжении реки Алдан и его притоках с интенсивностью 5–35 см в сутки. Вскрытие реки на участке Суон-Тит — Томмот ожидается 14–16 мая.

Ледоход на реке Вилюй у населенного пункта Сунтар начался 11 мая, что на трое суток раньше нормы. Уровень воды в реке составил 446 см. В течение трех суток подвижки льда ожидаются в Сунтарском и Верхневилюйском районах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022