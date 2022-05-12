Ледоход на реке Лене ожидается в Якутске с 16 по 18 мая

Активная фаза ледохода на реке Лене проходит в Ленском районе Якутии. Вскрытие льда в районе Якутска ожидается с 16 по 18 мая.

На данный момент нижняя кромка ледохода отмечается в районе населенного пункта Батамай, верхняя — в 35 км выше города Ленск. Уровень воды в реке составляет 808 см, пишет ИА SakhaNews. Критической считается отметка 1410 см.

За минувшие сутки ледоход продвинулся на 65 км. За ситуацией следят четыре группы регионального управления МЧС, в состав которых входят 44 человека и 14 единиц техники.

На реке Нюе протяженность ледохода составляет 142 км, за сутки он продвинулся на 162 км. На реке Олёкме за сутки наблюдались незначительные колебания уровня воды, суточный подъем составил 10–30 см. До 14 мая ожидается вскрытие реки на участке Джикимда — Куду-Кюель.

Повышение уровня воды наблюдается на всем протяжении реки Алдан и его притоках с интенсивностью 5–35 см в сутки. Вскрытие реки на участке Суон-Тит — Томмот ожидается 14–16 мая.

Ледоход на реке Вилюй у населенного пункта Сунтар начался 11 мая, что на трое суток раньше нормы. Уровень воды в реке составил 446 см. В течение трех суток подвижки льда ожидаются в Сунтарском и Верхневилюйском районах.