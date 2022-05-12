Младенца в коме и со следами марихуаны в крови госпитализировали в Ленобласти

В одну из больниц в Волховском районе Ленинградской области был доставлен младенец со следами марихуаны в крови. Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел еще 10 мая, но известно о нем стало только сейчас.

По имеющейся информации, на момент госпитализации ребенок находился в коме. Известно, что малыш проживал с матерью и двумя сестрами 4 и 12 лет в деревне Бережки. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Аналогичный случай произошел в Ленобласти в конце марта. Как сообщает FlashNord, 10-месячный мальчик был госпитализирован в городскую больницу Всеволожска с отравлением наркотиками. Установлено, что родители ребенка не работают, при этом семья на учете не состояла.