Ребенок погиб во время рыбалки в Приморском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика в Приморском крае. Ребенок пытался рыбачить.

Трагедия произошла 10 мая в Дальнереченске. По данным правоохранительных органов, ребенок без разрешения родителей самостоятельно отправился к реке Рудной и утонул. Об этом пишет Vostokmedia.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи ведут опрос свидетелей, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

5 мая в Вологодской области 83-летний мужчина во время рыбалки выпал из моторной лодки. Пенсионера вытащил из воды очевидец, но к тому моменту потерпевший не подавал признаков жизни. Следственный комитет проводит проверку.