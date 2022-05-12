На развитие сел в Омской области направили свыше 850 млн рублей

На программу комплексного развития сельских территорий в Омской области за год направили 858,2 млн рублей. В регионе построили три поселковых водопровода, реконструировали дороги и благоустроили прогулочные зоны.

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры направили 794,5 млн рублей. Водопроводы протяженностью 8,9 км появились в деревне Александровка, селе Азово и районном поселении Таврического района. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В рамках двух проектов построены сети газораспределения в селах Могильно-Посельское, Старокарасук, а также деревнях Могильно-Старожильск и Губернское. Общая протяженность сетей составила 23,45 км.

Две спортивные площадки появились в селе Троицком и поселке Омском. В районном поселении Таврического района благоустроили сквер за мемориальным комплексом. Кроме того, удалось завершить благоустройство площадки в микрорайоне «Магистральный» районного поселения Павлоградка.

Муниципальные образования в 2021 году получили субсидии на ремонт и реконструкцию дорог. Общий объем финансирования составил 724,67 млн рублей. Дороги отремонтированы в 126 муниципальных образованиях. В эксплуатацию ввели 12 новых дорог протяженностью 13,4 км.