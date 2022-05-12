Семьи с 6 и более детьми получат 63 млн рублей на жилье в Приамурье

Семьи, в которых воспитываются шесть и более детей, в 2022 году получат 63,8 млн рублей на улучшение жилищных условий в Амурской области. Средства выделены из регионального бюджета.

Право на получение выплаты имеют семьи с детьми в возрасте до 18 лет. Не учитываются дети, которые в возрасте до 18 лет вступили в брак, поясняет Амурская служба новостей. Кроме того, семьи не должны состоять на учете из-за социально опасного положения. Члены семьи должны проживать совместно на территории Амурской области не менее пяти лет.

Первые восемь семей уже получили сертификаты на покупку жилья.

«Благодаря госпрограмме новое жилье смогут купить восемь семей из городов Райчихинска и Тынды, поселков городского типа Серышево и Архара, села Албазино, а также Мазановского района. Приобрести квартиры на выделенные средства они могут в любом муниципалитете региона», — сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Получатели выплаты могут приобрести квартиру или частный дом, а также заключить договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома или договор строительного подряда на возведение индивидуального дома. Размер выплаты рассчитывается для каждой семьи в отдельном порядке.