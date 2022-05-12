Гранату и 27 снарядов уничтожили под Липецком

В Тербунском районе Липецкой области обнаружены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Всего найдено 27 артиллерийских снарядов и одна ручная противотанковая граната, один 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и 26 артиллерийских снарядов 27 мм.

Аварийно-спасательный отряд УГПСС Липецкой области уничтожил взрывоопасные предметы на специализированном полигоне, сообщает GOROD48.

В середине апреля ящик с минометными минами и артиллерийский снаряд нашли возле трассы Тамбов — Орел на территории Липецкой области. Боеприпасы были уничтожены. Опасные предметы обнаружены в Грязинском и Тербунском районах.