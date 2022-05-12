Siemens прекращает производственную деятельность в России

Немецкий концерн Siemens покинет российский рынок. Об этом компания сообщила 12 мая.

«Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности и всей производственной деятельности», — говорится в сообщении.

Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию после 24 февраля. Как уточняется, международные санкции и текущие потенциальные контрмеры влияют на коммерческую деятельность компании в РФ, особенно на железнодорожные перевозки и техобслуживание.

По словам главного исполнительного директора Роланда Буша, в компании «оценивают влияние» на работников и «будут продолжать поддерживать их в меру возможностей».

О том, что концерн прекратил поставки оборудования и работу по новым проектам в РФ, еще 1 марта написало издание Spiegel.

Ряд международных компаний покинул российский рынок в связи с введенными западными странами санкциями на фоне военной спецоперацией по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, среди тех, кто приостановил деятельность в России, — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung, Skoda, Volvo, BMW, Audi и др. Кроме того, по информации газеты The Wall Street Journal за 6 мая, некоторые китайские компании, в том числе Lenovo и Xiaomi, приостанавливают поставки в Россию.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева сообщила «Известиям», что возвращения основных международных брендов на российский рынок можно ожидать осенью 2022 года.