Россиян не было на борту загоревшегося в Китае самолета

Российских граждан не было на борту пассажирского самолета, загоревшегося в аэропорту китайского Чунцина. Об этом в четверг, 12 мая, сообщило посольство РФ в КНР.

«На борту загоревшегося в Китае самолета не было иностранных граждан», — заявил ТАСС пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в Пекине заявил, что дипмиссия выясняет, были ли россияне на борту пассажирского самолета, загоревшегося в аэропорту китайского Чунцина.

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