Грузовикам запретят передвижение по Волжскому в жару до 31 августа

В городе Волжский Волгоградской области введут запрет на движение грузовиков с 20 мая по 31 августа. Запрет будет действовать при температуре воздуха выше +32 градусов.

Фуры не смогут ездить по городским улицам с 10.00 до 22.00. Ограничения не касаются международных перевозок, перевозок продуктов, питания, животных лекарств, горюче-смазочных материалов почты, семя, удобрений, а также автотранспорта Минобороны РФ.

Грузовики, которые подпадают под запрет, вынуждены будут пережидать жару на площадках отдыха или стоянках, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Подобные ограничения введены на всех региональных трассах Волгоградской области. Они будут действовать весь летний период. Грузовикам в жару будет запрещено передвигаться по трассам с асфальтобетонным покрытием.