Прямой эфир
Происшествия
Житель Курской области задержан за подготовку теракта
Общество
Адвокат Улюкаева приехала в колонию под Тверью
Экономика
Siemens заявила об уходе с российского рынка
Мир
Путин выразил уверенность в успехе по отстаиванию суверенитета ЛНР
Общество
Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты юга РФ
Общество
В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
В ЛНР заявили о гибели 25 жителей в результате атак ВСУ за 12 недель
Мир
Welt узнала о задержке ФРГ поставок вооружения на Украину
Мир
Лавров прибыл в Душанбе для участия в заседании СМИД СНГ
Происшествия
В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
Мир
Ведущий Fox News высмеял Байдена из-за его слов об инфляции

Грузовикам запретят передвижение по Волжскому в жару до 31 августа

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Волжский Волгоградской области введут запрет на движение грузовиков с 20 мая по 31 августа. Запрет будет действовать при температуре воздуха выше +32 градусов.

Фуры не смогут ездить по городским улицам с 10.00 до 22.00. Ограничения не касаются международных перевозок, перевозок продуктов, питания, животных лекарств, горюче-смазочных материалов почты, семя, удобрений, а также автотранспорта Минобороны РФ.

Грузовики, которые подпадают под запрет, вынуждены будут пережидать жару на площадках отдыха или стоянках, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Подобные ограничения введены на всех региональных трассах Волгоградской области. Они будут действовать весь летний период. Грузовикам в жару будет запрещено передвигаться по трассам с асфальтобетонным покрытием.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022