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Число пострадавших при обстреле ВСУ села Солохи в Белгородской области увеличилось до семи

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В Белгородской области число пострадавших в результате обстрела села Солохи украинскими военными увеличилось до семи человек. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 12 мая.

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«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объеме», — уточнил он.

По информации главы региона, повреждены 17 домовладений и шесть автомобилей. Кроме того, выбиты окна в школе, почтовом отделении, магазине. На месте инцидента работают двое заместителей губернатора — Константин Полежаев и Владимир Базаров. Они оценят масштабы повреждения жилых построек.

Также отмечается, что нарушенное газоснабжение в селе уже восстановлено.

Накануне сообщалось, что служащие Вооруженных сил Украины обстреляли Солохи из системы залпового огня «Ураган». Огонь был открыт по мирной территории, на которой не находились стратегические объекты. Погиб один человек. Люди из пострадавшего села эвакуированы в безопасное место.

По словам Гладкова, региональные власти окажут материальную поддержку пострадавшим и семье погибшего.

В Сети появились кадры с места обстрела, на которых видно, как снаряды попали во дворы жилых домов.

В это же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.

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