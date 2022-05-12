Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ села в Белгородской области

Журналист «Известий» Елена Хмура в четверг, 12 мая, показала разрушенное после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) село в Белгородской области.

На кадрах виден автомобиль, у которого разбиты окна. Внутри него во время обстрела никто не находился. Окна разбиты также в библиотеке.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что повреждены 17 домовладений и 6 машин.

«Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. В кратчайшие сроки всё восстановим. Средства есть, подрядчик найден. К работам приступим завтра», — говорится в посте главы региона в Telegram.

11 мая сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли село Солохи в Белгородской области из системы залпового огня «Ураган». При обстреле были ранены семь человек, один человек погиб. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Гладков добавил, что население села Солохи будет эвакуировано в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.

Глава региона также назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за всё время обстрелов со стороны Украины. При этом указал, что пожара в населенном пункте после атаки не последовало.

В этот же день Гладков сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности на территории региона до 25 мая.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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