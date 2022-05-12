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Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле села под Белгородом

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Фото: РЕН ТВ
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Жизни шести пострадавших при обстреле села под Белгородом ничего не угрожает, при этом один человек остается в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников 12 мая.

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«День начал с обхода пациентов, пострадавших вчера при обстреле в селе Солохи. Всего у нас семь человек: один в реанимации, остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести. Все стабильны, жизни ничего не угрожает», — отметил глава регионального ведомства в Telegram-канале.

Накануне, 11 мая, сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Солохи в Белгородской области из системы залпового огня «Ураган». При обстреле были ранены восемь человек, один человек погиб. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всем пострадавшим и семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Гладков также добавил, что население села Солохи будет эвакуировано в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.

Глава региона также назвал сложившуюся ситуацию самой тяжелой за всё время обстрелов со стороны Украины. При этом указал, что пожара в населенном пункте после атаки не последовало.

Ранее в это же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.

Обстрелы российской территории со стороны Украины начались в ответ на проведение Россией операции с целью защиты мирного населения Донбасса, начатой 24 февраля на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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