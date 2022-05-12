Премьер Италии Драги: Германия уже оплатила российский газ в рублях

Премьер-министр Италии Марио Драги пришел к выводу, что Германия уже оплатила России поставки газа в рублях, как об этом попросила Москва. Об этом Драги заявил 11 мая на пресс-конференции для итальянских журналистов во время визита в США.

Итальянский премьер министр указал, что ни от кого нет никаких разъяснений,о том, нарушают ли рублевые платежи антироссийские санкции.

«Это такая «серая зона». Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — сообщил политик, выразив уверенность, что платежи за российский газ продолжатся.

Накануне газовая компания из Германии VNG сообщила, что намерена в будущем переводить платежи Газпромбанку за российский газ в евро и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет. В газовом концерне подчеркнули, что оплатят счет «в соответствии с запланированной процедурой, чтобы гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику», не указав при этом, открыли ли они сразу два счета — и в рублях, и в евро.

При этом в тот же день на пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до нуля и эти меры приняты навсегда.

11 мая представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн заявила, что проект «Северный поток – 2» (СП-2), по которому предполагалось осуществлять поставки российского газа в Европу, фактически умер после начала российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Однако Айхорн отметила, что газоснабжение Германии является стабильным.

Тогда же экономист Мангеймского университета в ФРГ Том Кребс оценил, что внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии и обойдется ей почти в полтриллиона евро.

Известно, что в настоящее время Берлин также ведет переговоры по поставкам газа и СПГ со странами Ближнего Востока. Однако ФРГ и Катар столкнулись с разногласиями в ходе переговоров. Таким образом, поиск альтернативных поставщиков сырья затягивается на неопределенный срок.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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