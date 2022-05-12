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В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера 12 мая из-за сильного ветра и грозы. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Ранее предупреждение действовало до 21.00 11 мая.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, предупреждение о ветре с порывами 15–20 м/с в Москве и области действует с 12.00 12 мая до 21.00 12 мая.

Также отмечается, что жителей столицы и Подмосковья ждет гроза с 15:00 12 мая до 23:00 12 мая.

Ранее в этот день Гидрометцентр спрогнозировал в столице на 12 мая облачную погоду с прояснениями. Отмечалось, что во второй половине дня возможен дождь, местами сильный. Днем температура воздуха в Москве составит от +17 до +19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9…+11 градусов.

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