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Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы погибли два человека. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах в четверг, 12 мая.

«На Ташкентской улице, дом 14, корпус 4 в квартире на четвертом этаже произошел пожар. Горели личные вещи, мебель и постельные принадлежности на площади 8 кв. м. В ходе ликвидации пожара обнаружены тела двоих погибших», — уточнил собеседник информационного агентства.

Также он отметил, что удалось спасти двух человек с верхнего этажа. На данный момент возгорание ликвидировано, причина пока расследуется.

9 мая в 21-этажном жилом здании на на Поречной улице в Москве при пожаре погиб один человек, являвшийся собственником помещения. По словам соседей, он злоупотреблял алкоголем.

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