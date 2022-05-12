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Пожарный погиб при тушении лесного пожара в Приморском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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При тушении леса недалеко от города Партизанск в Приморском крае погиб пожарный. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба правительства Приморского края.

«Пожарный погиб в Партизанске во время тушения огня в лесу недалеко от частного сектора. Задымление было слишком сильным, пропал из вида — через какое-то время найден мертвым», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что в операции по ликвидации природного пожара сотрудник МЧС участвовал со своим командиром. При этом работать приходилось вручную с помощью воздуходувки, поскольку техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности.

28 апреля во всех регионах Приморского края на ввели запрет на посещение лесов на фоне действующего особого противопожарного режима. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, за несоблюдение режима предусмотрено наказание: для граждан он составит 4–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20–40 тыс. рублей, для юридических лиц — 300–500 тыс. рублей, в отдельных случаях — до 1 млн рублей.

Кроме того, в тот же день сообщалось, что с начала 2022 года на территории Приморья уже зарегистрировано 610 лесных и природных пожаров общей площадью около 63,5 тыс. га.

Позже, 4 мая, стало известно, что с начала действия особого противопожарного режима в Приморском крае задержали 77 поджигателей сухой травы. Было составлено, при этом более 100 протоколов об административном правонарушении. Также замначальника ГУ МЧС России по Приморью Игорь Сарана рассказал, что в отношении 77 поджигателей могут быть возбуждены уголовные дела.

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