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Welt узнала о задержке ФРГ поставок вооружения на Украину

Welt: Германия не предоставляет Украине корректную информацию о поставках вооружения
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christoph Hardt
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Германия не предоставила Украине корректную информацию о поставке в страну самоходных установок Gepard, в результате ожидается задержка в получении Киевом боеприпасов. Об этом 12 мая сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правительстве.

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«До сих пор министр обороны Кристин Ламбрехт не проинформировала украинское правительство, что Киеву придется самому заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW)… Вместо этого Украине сообщили, что она получит танки напрямую от федерального правительства», — пишет газета.

Как отмечает издание, истинное положение дел с поставками оружия Берлина Киеву полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для немецкой общественности.

В частности, там заметили, что министр обороны сначала объявила о поставках Gepard, а на следующий день уточнила, что сделка будет осуществлена через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает разрешение на операцию.

Неопределенность процедуры передачи Gepard привела к тому, что реальные сроки поставки установок остаются неизвестными, подчеркнули в Welt.

«По состоянию на 6 мая Минобороны «не знает, когда заявленные зенитные установки Gepard будут поставлены Украине», — цитируется в материале Welt ответ военного ведомства ФРГ на запрос депутата Серапа Гюлера.

Днем ранее Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы, и параллельно начнет обучение ВСУ. Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине. В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

МИД РФ с 5 марта начал призывать страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках. 28 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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